Autostrade, presentato il nuovo piano: mille assunzioni e 7,5 miliardi di investimenti (Di giovedì 16 gennaio 2020) E’ stato presentato il nuovo piano industriale di Autostrade: mille assunzioni e 7,5 miliardi di investimenti per convincere il Governo. ROMA – E’ stato presentato il nuovo piano industriale di Autostrade. La nomina dell’amministratore delegato ha portato l’azienda gestita dai Benetton di dare vita ad un cronoprogramma per cercare di evitare la revoca della concessione autostradale. E per farlo il cda ha dato il proprio consenso all’assunzione di mille persone e un piano di investimenti e manutenzione straordinaria di 7,5 miliardi di euro. Una cifra importante che non dovrebbe portare, però, al cambio idea da parte della maggioranza giallo-rossa. Il discorso, comunque, sarà affrontato a Palazzo Chigi dopo le Regionali. La mossa di Autostrade La presentazione del nuovo piano è la ‘mossa disperata’ da parte di Autostrade di ... Leggi la notizia su newsmondo

