Australia, i peggiori incendi della storia: dal Giovedì Nero al Sabato Nero, centinaia di morti e tanta distruzione (Di giovedì 16 gennaio 2020) La devastazione provocata dagli incendi degli ultimi mesi in Australia non è ancora così grave come quella di alcuni dei roghi peggiori nella storia del Paese per numero di vittime e case distrutte. Però uno sguardo indietro nella lunga storia degli incendi in Australia svela che il peggio dell’attuale crisi potrebbe ancora arrivare, con la maggior parte delle emergenze che si verificano nel mese di febbraio. Nell’attuale stagione degli incendi, sono morte almeno 28 persone e migliaia di case sono andate distrutte. Dal punto di vista dei numeri, questo è molto più basso rispetto al bilancio delle vittime delle tragedie del Giovedì Nero, del Mercoledì delle Ceneri o del Sabato Nero. Gli incendi più devastanti solitamente sono preceduti da temperature molto alte, bassa umidità relativa e forti venti, che creano le condizioni ideali per la rapida diffusione delle fiamme. Ecco un ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

