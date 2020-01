Auguri a Andrea Riccardi, il fondatore della Comunità di Sant’Egidio compie 70 anni (Di giovedì 16 gennaio 2020) Andrea Riccardi festeggia 70 anni. Lo storico fondatore della Comunità di Sant’Egidio è nato a Roma il 16 gennaio 1950. Andrea Riccardi spegne 70 candeline. Lo storico fondatore della Comunità di Sant’Egidio, accademico e una volta ministro, è nato a Roma il 16 gennaio 1950. I primi anni di vita, l’impegno sociale Il giovane Riccardi frequenta il Liceo Virgilio nella Capitale. Dopo il processo di rinnovamento innescato dal Concilio Vaticano II, comincia a riunirsi con un gruppo di liceali per discutere e diffondere il Vangelo. Il gruppo si fa promotore di diverse iniziative di carattere sociale. La Comunità di Sant’Egidio Si tratta del primo nucleo della Comunità di Sant’Egidio che nasce ufficialmente nel 1968. Andrea Riccardi la fonda ad appena diciotto anni. In poco tempo, grazie alle tante iniziative di carattere sociale messe in atto, ... Leggi la notizia su newsmondo

semplici8 : @AndreC198 @paztusipaz @NOprisonersEVER @Vecchia_Dentro_ @klaatu29 @Cibermatico @Voormas @deb8479eaeef410 @wshaper… - stefanozana : RT @Cyclingtimenews: #compleanno Un podio solo sfiorato al Giro d'Italia col quarto posto nel 2000 e nel 2003. A tutt'oggi è il ciclista pi… - piciafe : @Andreannunzio82 Auguri Andrea! ???? -