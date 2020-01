Augsburg-Borussia Dortmund, Bundesliga: pronostici (Di giovedì 16 gennaio 2020) Augsburg-Borussia Dortmund è una delle cinque partite della diciottesima giornata di Bundesliga, la prima del girone di ritorno, in programma sabato pomeriggio alle 15.30: probabili formazioni, pronostici e la diretta in tv e in streaming. Augsburg – Borussia Dortmund sabato ore 15:30 L’Augsburg ha chiuso il girone di andata in grande spolvero. Dopo avere vinto una sola partita nelle prime dieci giornate, la squadra allenata da Martin Schmidt si è allontanata dalla zona retrocessione vincendone cinque delle ultime sette. Tra i segreti della rinascita dell’Augsburg c’è stato il terzino sinistro Philipp Max, tornato a giocare su alti livelli e sempre pericoloso con i suoi calci piazzati e tiri dalla distanza. Grazie alla sosta l’Augsburg ha inoltre recuperato Felix Götze, Carlos Gruezo e Marek Suchy, reduci da lunghi infortuni, che torneranno utili ... Leggi la notizia su ilveggente

