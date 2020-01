Audi - Accordo con l'italiana Cromodora per la produzione dei cerchi (Di giovedì 16 gennaio 2020) L'Audi e la Cromodora, impresa bresciana produttrice di cerchi, hanno siglato un Accordo a lungo termine che porterà le due aziende a collaborare per i prossimi dieci anni. Tra gli obiettivi della partnership, oltre all'ottimizzazione dei costi, vi sono la riduzione delle emissioni dei processi produttivi e la realizzazione di una nuova fabbrica.Verso est. La Cromodora costruirà il nuovo impianto nellEuropa dell'est, in un paese non ancora comunicato, che sarà destinato esclusivamente alla realizzazione di cerchi per il gruppo Volkswagen e inizierà la produzione nel 2023. Lo stabilimento sarà studiato in modo da adempiere alle richieste del costruttore tedesco che, dalla fine del 2018, si sta impegnando anche per ridurre le emissioni provenienti dalla fabbricazione di componenti prodotte da fornitori terzi. Lobiettivo è creare un sito produttivo che utilizzi energie rinnovabili, ... Leggi la notizia su quattroruote

