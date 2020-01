Attrice di Captain America accoltella la madre e la uccide - (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sandra Rondini Nota per aver recitato per la Marvel, Mollie Maxine Fitzgerald sostiene di aver agito per autodifesa e al processo si difenderà da sola grazie alla sua laurea in legge Mollie Maxine Fitzgerald, nota ai fan dei colossal Marvel come una delle "Stark Girl" del film del 2011 "Captain America: The First Avenger", avrebbe ucciso sua madre Patricia per legittima difesa, nel tentativo di salvarsi dall’aggressione della donna che la minacciava con un coltello. Questa la versione che l’Attrice 38enne avrebbe fornito ai poliziotti del 911 arrivati sul luogo dell’omicidio dopo una sua telefonata. Giunti sul posto, come si legge su Page Six, gli agenti avrebbero trovato il corpo della madre con un coltello piantato nella schiena. La vicenda è avvenuta lo scorso 20 dicembre a Olathe, in Kansas, di cui l’Attrice è originaria. Tutto sarebbe nato dopo una violenta lite ... Leggi la notizia su ilgiornale

