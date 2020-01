Attrice di Capitan America accusata di omicidio: ha accoltellato la madre alla schiena (Di giovedì 16 gennaio 2020) Gli appassionati dell’universo Marvel la conoscevano come la “Stark Girl” del film Capitan America, ma oggi l’Attrice Mollie Maxine Fitzgerald diventa protagonista di un tragico avvenimento: la donna avrebbe ucciso la madre Patricia per legittima difesa, nel tentativo di salvarsi dall’aggressione della donna che la minacciava con un’arma da taglio.Sarebbe questa la versione fornita dall’Attrice 38enne ai poliziotti giunti sul luogo del delitto dopo la sua segnalazione telefonica. I fatti risalgono al 20 dicembre scorso e, stando a quanto riportato da Page Six, gli agenti avrebbero rinvenuto il corpo della madre dell’artista con un coltello piantato nella schiena. Al momento del delitto le donne si sarebbero trovate da sole in casa e il padre della Fitzgerald, interpellato dalla stampa, ha affermato che, da quando era tornata ad ... Leggi la notizia su huffingtonpost

