Attivista gay ucciso e fatto a pezzi, ergastolo al marinaio assassino (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ergastolo confermato in appello per il 37 enne Ciro Guarente, imputato per l'omicidio, avvenuto ad Aversa nel luglio del 2017, dell'Attivista omosessuale Vincenzo Ruggiero, ucciso a colpi di... Leggi la notizia su ilmattino

