Attacco Iran, 11 i soldati Usa feriti in Iraq (Di venerdì 17 gennaio 2020) Washington, 17 gen. (Adnkronos) – Sono undici i militari americani feriti a causa dell’. Lo rende noto il portavoce del Pentagono, il capitano Bill Urban, affermando che ”mentre non ci sono uomini in servizio uccisi nell’Attacco Iraniano dell’8 gennaio contro la base di al-Asad, molti sono stati curati per i sintomi di commozioni causate dall’esplosione e sono ancora sotto controllo”. Inizialmente il Pentagono aveva detto che non c’erano militari feriti, né uccisi a causa dell’Attacco missilistico Iraniano, compiuto per rappresaglia in seguito all’uccisione del generale Qassem Soleimani in un raid aereo Usa a Baghdad. Ieri la Cnn, citando una fonte militare americana a condizione di anonimato, aveva detto che otto persone erano state trasferite in Germania e tre in Kuwait per ricevere le cure necessarie alcuni ”giorni ... Leggi la notizia su ildenaro

