Atalanta | Percassi alza la voce | “Cori contro Gasperini? Vergognoso La partita andava

Dopo lo sfogo post partita di ieri da parte del tecnico dell'Atalanta Gasperini, oggetto di insulti provenienti dai tifosi della Fiorentina, anche il presidente orobico Percassi alza la voce e difende il suo allenatore. "Gasperini al Franchi è stato il bersaglio di cori disgustosi, incivili, insopportabili – ha detto il numero uno nerazzurro a TuttoSport – Una cosa indecente, andata avanti per tutta la partita e chiaramente ascoltata in tv, a più riprese. Tutto questo è assolutamente Vergognoso. L'arbitro doveva sospendere la partita, come accade quando dagli spalti si levano ululati razzisti. Se fosse successo a Bergamo, immagino cosa si sarebbe detto di Bergamo e dei bergamaschi".

