Assago, grave incidente sul lavoro: operaio precipita nel vuoto, è in condizioni critiche (Di giovedì 16 gennaio 2020) Altro incidente sul lavoro in Lombardia, dove ad Assago - alle porte di Milano - un operaio di 44 anni è stato portato in codice rosso all'Humanitas di Rozzano. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, ora al vaglio della polizia locale giunta sul posto per effettuare i rilievi del caso, ma l'Azienda regionale emergenza urgenza fa sapere che l'uomo sarebbe caduto da una piattaforma posta a circa quattro metri d'altezza. L'uomo avrebbe riportato un grave trauma cranico, un trauma alla gamba e uno al braccio. Leggi la notizia su fanpage

Assago grave Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Assago grave