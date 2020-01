Ascolti Tv | ecco quanto ha fatto la terza puntata del Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip - Ascolti terza puntata : ecco quanto ha fatto : È andata in onda, ieri sera, la terza puntata del Grande Fratello Vip che ci ha regalato moltissimi colpi di scena. Tra squalifiche, gogne, litigate e denunce nei confronti di altre aziende, vediamo oggi quali sono stati gli ascolti tv di ieri sera. Il Grande Fratello Vip 4, in onda su Canale 5, ha raccolto di fronte allo schermo 3.402.000 telespettatori, raggiungendo uno share del 20.2%. Un risultato che mostra un miglioramento rispetto ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 12 gennaio : Sole a catinelle di Checco Zalone vince con oltre 3 milioni : Checco Zalone vince e convince non solo sul grande schermo, dove Tolo Tolo è un successo da record, ma anche in tv. La riproposizione di Sole a catinelle in onda su Canale 5 domenica 12 gennaio ha ottenuto 3 milioni 107mila telespettatori e il 12.6% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 il film tv in replica Il mondo sulle spalle con Giuseppe Fiorello nei panni dell’imprenditore Enzo Muscia, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, ...

Ascolti tv 12 gennaio : Checco Zalone vince anche in tv - Mara Venier domina il pomeriggio : Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, domenica 12 gennaio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda il film Sole a Catinelle con Checco Zalone. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso il film Il mondo sulle spalle. Occhio anche agli Ascolti del pomeriggio col Domenica Live di Barbara D’Urso e Domenica In con Mara Venier. Mentre il preserale ...

Ascolti tv - C’è Posta Per Te : ecco quanto ha fatto la prima puntata : Maria De Filippi è tornata con uno dei programmi più amati dal pubblico italiano, ovvero C’è Posta Per Te, in onda ogni Sabato alle 21.10 su Canale 5. Nella prima puntata della stagione, la padrona di casa ha raccontato ai suoi spettatori ben cinque storie, di cui due con ospiti vip, ovvero Johnny Depp e Luca Argentero. Certo, non è passata inosservata l’assenza dell’interprete Olga Fernando, che ha suscitato scalpore sui ...

Ascolti tv - Il Cantante Mascherato batte il Grande Fratello Vip : ecco quanto hanno fatto : Ieri, Venerdì 10 Gennaio, si sono sfidati per la prima volta in assoluto due programmi di punta che hanno fatto del loro meglio per vincere la guerra degli Ascolti: da un lato, su Rai 1, è andato in onda il nuovissimo (almeno in l’Italia) show intitolato Il Cantante Mascherato, mentre su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip. Il programma di Milly Carlucci in queste settimane ha suscitato molto scalpore ...

Ecco gli Ascolti della prima puntata del Grande Fratello Vip 4 : Ieri è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 4, condotta dal nuovo presentatore Alfonso Signorini. Abbiamo visto l’ingresso di una sola parte del cast, infatti gli ultimi concorrenti entreranno in casa solo Venerdì 10 Gennaio, sempre in prima serata. Sono stati inoltre presentati i due opinionisti, Wanda Nara e Pupo, che accompagneranno Alfonso durante tutta questa avventura. Ma come sono andati gli ascolti? ...

La Pupa e il Secchione e Viceversa - ecco gli Ascolti della prima puntata : Gli ascolti tv di ieri sera, martedì 7 Gennaio, hanno visto un buon esordio de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Ieri è andato in onda il primo appuntamento con uno dei programmi cult di Mediaset, in una versione rivisitata. Il programma, in onda su Italia 1 dalle 21.38 a 0.15, ha intrattenuto 2.565.000 spettatori ottenendo il 13.1% di share. La Pupa e il Secchone e Viceversa ha raccontato l’incontro tra pupe e secchioni (ma anche tra ...

Capodanno 2020 : Rai vs Mediaset Ecco chi ha vinto la gara degli Ascolti. È stato un successo assoluto : Anche a Capodanno stravince la Rai, L’anno che verrà è lo show più visto in attesa del 2020 La Rai saluta il 2019 con un’altra vittoria in termini di ascolti. Gli italiani hanno scelto di essere accompagnati verso il nuovo anno da Amadeus, che ha condotto lo show “L’anno che verrà”, accogliendo il 2020 a suon di musica. Si conclude così un anno che ha regalato al servizio pubblico grandi soddisfazioni, oltre che la consapevolezza di essere ...

Ascolti tv nell’ultimo dell’anno : ecco chi vince e perché : Per chi ha scelto di festeggiare a casa l’ultimo dell’anno, i programmi per accompagnare la mezzanotte sono stati vari. Andiamo a vedere qual è stato il più seguito. Amadeus inizia l’anno come meglio nom potrebbe: dopo essere stato incaricato dell’importante compito di condurre Sanremo, il presentatore ha anche diretto il programma vincitore di share di ieri, L’anno che verrà. Martedì 31 dicembre 2019, la ...

Ascolti tv 16 dicembre - Ognuno è perfetto contro Barbara d’Urso : ecco chi ha vinto : Ascolti tv lunedì 16 dicembre 2019: chi ha vinto tra la fiction Ognuno è perfetto e Live-Non è la d’Urso Lunedì 16 dicembre 2019 si è consumata una nuova sfida televisiva. Quella tra la fiction di Rai Uno Ognuno è perfetto e il talk show Live-Non è la d’Urso. Ad avere la meglio è stata […] L'articolo Ascolti tv 16 dicembre, Ognuno è perfetto contro Barbara d’Urso: ecco chi ha vinto proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv 9 dicembre - nuova sfida I Medici-Barbara d’Urso : ecco chi ha vinto : Ascolti tv lunedì 9 dicembre 2019: chi ha vinto tra I Medici 3 e Live-Non è la d’Urso Continua la sfida tv tra I Medici di Rai Uno e Live-Non è la d’Urso di Canale 5. Ieri 9 dicembre ha trionfato la serie con protagonisti Daniel Sharman e Francesco Montanari seppur in leggero calo rispetto […] L'articolo Ascolti tv 9 dicembre, nuova sfida I Medici-Barbara d’Urso: ecco chi ha vinto proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv sabato 7 dicembre 2019 : De Filippi e Clerici - ecco chi ha vinto : Ascolti tv 7 dicembre 2019, cosa è successo nella sfida della prima serata del sabato: vince sempre per Tu sì que vales Nuova sfida agli Ascolti tv del sabato sera per Tu sì que vales, ma cosa sarà successo ieri sera? Anche sabato 7 dicembre 2019 la vittoria è andata al programma di Maria De […] L'articolo Ascolti tv sabato 7 dicembre 2019: De Filippi e Clerici, ecco chi ha vinto proviene da Gossip e Tv.