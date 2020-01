Ascolti tv, dati Auditel mercoledì 15 gennaio: vince la Coppa Italia, cresce il Grande Fratello Vip (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’inconto di Coppa Italia valido per gli ottavi di finale, tra Juventus e Udinese, trasmesso su Rai1 si è aggiudicata la prima serata di mercoledì 15 gennaio con 4 milioni 731mila telespettatori e il 18.25% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il terzo appuntamento con il Grande Fratello Vip è stato visto da 3 milioni 402mila telespettatori con il 20.23% di share. Su Rai3 il consueto appuntamento con il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto, è stato scelto da 1 milione 903mila spettatori con l’8.8% di share, mentre su Rai2 le repliche della serie L’amica Geniale, in attesa della nuova stagione sempre tratta dai best seller di Elena Ferrante, sono state viste da 1 milione 669mila con il 6.41% la prima e da 1 milione 777mila con l’8.39% la seconda. Su Italia1 il film Transformers 4 – L’era dell’estinzione ha totalizzato 1 ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

