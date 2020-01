Ascolti Coppa Italia: Napoli-Perugia quella con lo share più basso (anche di Lazio-Cremonese) (Di giovedì 16 gennaio 2020) Su Calcio e Finanza gli Ascolti Rai del turno di Coppa Italia di questa settimana. La partita più seguita è stata quella della Juventus, che ha battuto l’Udinese con 4 reti a 0. Il match, trasmesso in prima serata serata, è stato seguito da 4 milioni e 731mila spettatori (18,2% di share), dato che ha permesso di registrare il nuovo record stagionale della Coppa. Al secondo posto si piazza Inter-Cagliari (4-1), andata in onda allo stesso orario, con il 16,30% di share (4 milioni e 233mila spettatori. Segue Milan-Spal (3-0) delle 18 con l’11% di share (1 milione e 973mila spettatori). Le altre partite hanno registrato inevitabilmente Ascolti più bassi, complici i diversi orari, pomeridiani e addirittura, come nel caso del Napoli, post-prandiali e lavorativi e anche il diverso appeal delle squadre contro cui erano impegnate le “big”. Se ci fermiamo al dato relativo ... Leggi la notizia su ilnapolista

