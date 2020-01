Arrestato uomo dopo aver tentato rapina in farmacia via Ciamarra armato di coltello (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – È successo in via Antonio Ciamarra nella serata di ieri. Un uomo travisato con un passamontagna ed un cappellino nero, che voleva rapinare la farmacia ha desistito dal suo intento grazie alla dottoressa che nel tentativo di scoraggiarlo ha utilizzato un bastone. Inseguito da un dottore e da altri due dipendenti e fatta la segnalazione al numero unico di pronto intervento, l’uomo e’ stato bloccato dagli stessi dipendenti e dagli agenti del Reparto Volanti e del commissariato Tuscolano in via Alfredo De Luca, angolo Muraccio dell’Archetto. Indosso al soggetto, i poliziotti hanno trovato il berretto e lo scaldacollo usato mentre il coltello gettato nei pressi di via Fosso di Santa Maura, e’ stato recuperato e sequestrato. Arrestato, il 34enne romano dovra’ rispondere dinanzi all’autorita’ giudiziaria di tentata rapina aggravata. ... Leggi la notizia su romadailynews

