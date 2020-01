Apricena: le accuse sul voto pagato 20 euro nel comune amministrato dalla Lega (Di giovedì 16 gennaio 2020) Di Apricena in provincia di Foggia ci siamo occupati qualche tempo fa quando il sindaco Antonio Potenza è stato accusato di una serie di reati con risvolti importanti di comicità, ovvero perché sava l’auto del comune per sé (un classico), faceva lavorare un suo collaboratore in una ditta che aveva appaltato lavori del Municipio (e qui già è buono), ma soprattutto aveva installato a spese delle casse pubbliche un impianto di videosorveglianza nel suo ufficio dopo aver scoperto le cimici messe dai magistrati (l’apoteosi). Apricena: le accuse sul voto pagato 20 euro nel comune amministrato dalla Lega Oggi la cittadina torna alla ribalta delle cronache perché l’amministrazione è al centro di una inchiesta della procura di Foggia e della guardia di finanza sulle ultime elezioni amministrative del maggio dello scorso anno. Ieri mattina i finanzieri del comando provinciale di ... Leggi la notizia su nextquotidiano

