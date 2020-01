Anziana scomparsa in California: trovata dopo 6 giorni (Di giovedì 16 gennaio 2020) Una donna di 68 anni, residente a Oroville, in California, aveva fatto perdere le sue tracce giovedì 9 Gennaio 2020. La sessantottenne, che soffre di demenza senile, era uscita con la sua auto e non aveva fatto più ritorno. La vicenda si è svolta nella California del Nord. Subito erano scattate le ricerche della autorità competenti per poter ritrovare la donna il prima possibile. dopo quasi una settimana, il veicolo SUV appartenente all’Anziana è stato finalmente avvistato da un elicottero di soccorso che aveva sorvolato l’area montuosa di Butte Meadows. La donna era rimasta intrappolata nella neve con il suo mezzo e da allora non si era più spostata. Anziana scomparsa in California Quando i soccorsi sono riusciti a raggiungere il mezzo dentro hanno trovato l’Anziana, Paula Beth James. La notizia è stata diffusa dallo sceriffo di zona attraverso un tweet. Su Twitter ... Leggi la notizia su notizie

