Antisemitismo | Milena Santerini è coordinatrice nazionale

L'ha annunciato il premier Conte in un tweet. La Santerini, docente universitaria, è stata deputata nella scorsa legislatura, eletta in Scelta Civica. "L'Italia venerdì avrà il 'Coordinatore nazionale per la lotta contro l'Antisemitismo'. Al Consiglio dei Ministri nomineremo la professoressa Milena Santerini". Con un tweet il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato la prossima

