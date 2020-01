Anticipazioni Uomini e Donne Over: nuovo cavaliere per Gemma Galgani (Di venerdì 17 gennaio 2020) Gemma Galgani di Uomini e Donne Over: arriva un nuovo cavaliere a corteggiarla Oggi c’è stata una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne. E ovviamente anche stavolta a far molto discutere è stata Gemma Galgani, la quale non si è ancora ripresa dopo la rottura con cavaliere Marcello. Ma ecco arrivare il colpo di scena che ha fatto tornare il sorriso alla dama di origini torinesi. Cos’è successo? Come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it, è arrivato un nuovo cavaliere per Gemma Galgani. Quest’ultimo, a differenza degli altri, ha più o meno la sua età, è un musicista ed ama ballare. E la dama, dopo aver ascoltato la sua presentazione, ha deciso di tenerlo per conoscerlo meglio. Una scelta che ha fatto storcere il naso a Tina Cipollari, la quale ha dichiarato di essere sicura che la donna non sia assolutamente interessata perchè troppo anziano. Per tale ... Leggi la notizia su lanostratv

