Anticipazioni Don Matteo 12 terza puntata | Giulio e Lia si lasciano?

Don Matteo 12 Anticipazioni, cosa succederà nella terza puntata in onda giovedì 23 gennaio 2020 La terza puntata di Don Matteo 12 sarà molto speciale: le Anticipazioni per giovedì 23 gennaio 2020 infatti nascondo una bellissima sorpresa per i fan della fiction! Se seguite i nostri approfondimenti con le Anticipazioni di Don Matteo allora saprete …

