Andria, bimba di 10 anni investita sulle strisce all’uscita da scuola: è grave. Malore per la mamma (Di giovedì 16 gennaio 2020) Incidente ad Andria, in provincia di Bari: una bambina di 10 anni è stata travolta da un’auto mentre attraversava sulle strisce all’uscita da scuola. Trasferita in codice rosso all’ospedale Bonomo, le sue condizioni sarebbero gravi. Anche la mamma, che ha assistito alla scena, ha avuto un Malore. grave incidente stradale mercoledì 15 gennaio, ad Andria, a Nord di Bari. Una bambina di 10 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali all’uscita da scuola. Trasportata da un’ambulanza del 118 in codice rosso all’ospedale Bonomo della città pugliese, poco dopo anche la mamma, che ha assistito alla scena, ha avuto un Malore ed è stata soccorsa. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, le due si trovavano fuori alla scuola elementare Aldo Moro in viale Pietro Nenni, intorno alle 14, quando si è verificato il dramma. La bambina sarebbe sfuggita al ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

LimeMagazineU : Andria, bimba di 10 anni investita sulle strisce all’uscita da scuola: è grave. Malore per la mamma… - VIVINSTRADA : RT @CicloMamaa70: Eh ma i pedoni fanno il giochino del semaforo rosso.... 'Andria, bimba di 10 anni investita all'uscita da scuola sulle st… - fulviodeangeli1 : Andria, bimba di 10 anni investita sulle strisce all'uscita da scuola: trauma cranico. Malore per l… -