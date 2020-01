Andrea Damante, vacanza alle Bahamas rovinata a causa di un imprevisto (Di giovedì 16 gennaio 2020) Andrea Damante non ha chiuso in bellezza la sua vacanza alle Bahamas: l’ex tronista di Uomini e Donne purtroppo ha perso il suo portafogli poche ore prima di prendere l’aereo per tornare in Italia. Di ritorno da giorni pieni di sole, mare e relax insieme alla sua nuova fidanzata, ormai ufficiale, Claudia Coppola, il bel dj si è sfogato con i suoi followers: Ragà, vacanza stupenda. Però stamattina ho perso il portafogli con tutto dentro. Come al solito eh…Vabbè, ci tenevo a dirlo. Così il bel veronese esordisce nelle storie di Instagram, dove con un volto afflitto rivela il fastidioso incidente che lo ha coinvolto. Non una bella fine per quello che è stato il viaggio che ha sancito il suo fidanzamento con Claudia, colei che potrebbe ufficialmente sostituire Giulia De Lellis. Il Dama, come lo chiamano i suoi amici, non ha rivelato quanto ci fosse nel portafoglio. Dal ... Leggi la notizia su trendit

