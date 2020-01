Ancora un'uscita: il senatore Di Marzio lascia M5S e passa al Misto (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il senatore Luigi Di Marzio ha annunciato in Aula di aver deciso di lasciare il Movimento 5 stelle per aderire al gruppo Misto. “Di fronte a un’epurazione di fatto, di cui non posso che prenderne atto e ancorché con il rammarico di separarmi da colleghi integerrimi, per fugare qualsiasi dubbio in merito, formalizzo la mia decisione di aderire al gruppo Misto”, ha detto. Leggi la notizia su huffingtonpost

