Ambiente: scatta il piano di decarbonificazione della Germania (Di giovedì 16 gennaio 2020) Al via il piano di decarbonificazione della Germania, approvato da Bund e Laender: un primo blocco di centrali energetiche a carbone verrà chiuso entro quest’anno, ha reso noto il Ministro dell’Ambiente Svenja Schulze. Il ministro delle finanze, Olaf Scholz, ha annunciato un piano di risarcimento per i gestori colpiti: per quelli dell’ovest sono previsti 2,6 miliardi di euro, per quelli delle centrali dell’est 1,7 miliardi.L'articolo Ambiente: scatta il piano di decarbonificazione della Germania Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

