Altre toccanti verità sulla gravidanza di Silvia Provvedi, ecco i dettagli (Di giovedì 16 gennaio 2020) gravidanza di Silvia I fan di Silvia Provvedi hanno accolto la notizia della dolce attesa con grande entusiasmo. Fino a qualche anno fa ha sofferto per la sua storia travagliata con Fabrizio Corona, il quale non si è comportato nel migliore dei modi. Attualmente non solo ha ritrovato il sorriso accanto a un altro uomo, ma a breve lo renderà padre. Si tratta di Giorgio De Stefano, un imprenditore nel campo della ristorazione milanese. La loro relazione non ha mai avuto dei momenti di crisi, dato che si sono sempre dichiarati innamorati. Durante un intervista rilasciata al settimanale Chi la ragazza ha dichiarato che spera di avere una femminuccia. Per quanto riguarda le nozze ha svelato un particolare in esclusiva. ‘Stiamo molto bene insieme. Sono serena è un rapporto che mi appaga’ La gravidanza di Silvia è stata una notizia del tutto inaspettata, dal momento che la giovane ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Altre toccanti verità sulla gravidanza di Silvia Provvedi, ecco i dettagli - -