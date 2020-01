Allarme bomba a Bibbiano, l’amministrazione: «Campagna elettorale dannosa e pericolosa per la comunità» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Questa mattina, intorno alle ore otto, i servizi sociali dell’Unione Val d’Enza hanno ricevuto una telefonata anonima da parte di un uomo in piena agitazione, il quale ha insultato l’operatore e minacciato di far saltare in aria con una bomba la sede di Bibbiano. La vicesindaca Paola Tognoni, per garantire la sicurezza dei dipendenti del Comune, ha ordinato l’evacuazione delle sedi ormai divenute note per il caso “Angeli e Demoni”. Il comunicato stampa pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Bibbiano Le pattuglie dei carabinieri, allertate dal Comune, stanno tutt’ora svolgendo verifiche sul posto e – salvo sorprese – gli uffici comunali dovrebbero riaprire il 17 gennaio. Questo è il terzo Allarme bomba che il Comune di Bibbiano si trova a fronteggiare dopo i due registrati nel novembre 2019. «È ormai sotto gli occhi ... Leggi la notizia su open.online

