Alla cinema Galleria Toledo il film “L’ora d’acqua” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il corpo dell’essere umano è costituito al 70 % di acqua; il mare copre per il 70% la superficie del pianeta Terra. Il legame dell’uomo con l’elemento acqua è dunque atavico, biologico, complementare. Garantire la connessione tra il solido e il liquido è ricercare il senso della vita, che incomincia dall’immersione nel ventre materno. Claudia Cipriani racconta in questo bio-pic la storia dell’amicizia tra un palombaro e un bambino e del grande amore per il mare, che li accomuna. Sullo sfondo, la chiglia della Costa Crociera si staglia tristemente, arenata sui fondali dell’Isola d’Elba. In questa scenografia sommersa il racconto di vita vissuta e di come possa essere il punto di partenza per una riflessione sul Mediterraneo, per come lo abbiamo ridotto. Mauro è un sommozzatore che lavora a grandi ... Leggi la notizia su anteprima24

