Alba Parietti, pesanti rivelazioni su Tinto Brass: “Voleva farmi fare quelle cose…” (Di giovedì 16 gennaio 2020) La showgirl Alba Parietti è ritornata a parlare di alcuni episodi che l’hanno segnata in passato. Le sue dure accuse sono rivolte nei confronti del regista Tinto Brass. Già durante il programma ‘Belve’ di canale Nove aveva annunciato qualche tempo fa di aver detto no al ruolo di protagonista nel film ‘Così fan tutte’, perché aveva un bambino piccolo e le scene che avrebbe dovuto girare le sembravano troppo volgari. Sulla stessa vicenda è intervenuta anche sul suo profilo Instagram. Lì ha voluto spiegare una volta per tutte ciò che accadde con lui. A causa di questa situazione ebbe anche un litigio con il suo manager. Queste le sue parole: “Ho preso a parolacce Tinto Brass e ho fatto bene. Mi proposero (e fu un’altra incredibile rinuncia mia, sul piano economico, oltre un miliardo e duecentomila più le percentuali, delle vecchie lire) per fare ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

