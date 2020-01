Ah, Milano! L’aria è irrespirabile ma il sindaco Sala lascia le porte dei negozi aperti (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ah, Milano. La città migliore d’Italia, Milano. Dove non ha importanza che L’aria sia irrespirabile da 20 giorni. Perché è falso che lo sia: qui, nel centro modello che il Belpaese deve seguire a tutti i costi, pena l’esclusione dalle mappe geopolitiche che contano, le polveri sottili si trasformano in oro. Ah, Milano. Coi valori di Pm10 due volte oltre i limiti (ma quando hai il sushino a casa, l’ape sui rooftop e i depositi bancari pieni, che problema c’è?). Ah, Milano. Dove l’amministrazione è costretta ad anticipare i divieti di secondo livello del protocollo aria. E fa nulla se stiamo tutti col naso all’insù, aggrappati alla speranza pleistocenica che la pioggia arrivi. E che si porti via lo smog. Milano, dove in questi giorni, mentre i veicoli diesel fino all’Euro 4 non possono circolare, è in corso un dibattito surreale. Siccome è dimostrato che l’inquinamento, nelle città, è ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

