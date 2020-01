Afghanistan, portavoce Talebani: “Ripresi negoziati con Usa in Qatar” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Doha, 17 gen. (Adnkronos) – Sono ripresi negli ultimi due giorni a Doha, in Qatar, i negoziati tra gli Stati Uniti e i Talebani finalizzati alla ”firma di un accordo di pace”. Lo ha scritto oggi su Twitter un portavoce dei Talebani, Suhail Shaheen, spiegando che i negoziati proseguiranno nei prossimi giorni. A guidarli sono l’inviato speciale degli Stati Uniti Zalmay Khalilzad e il numero due dei Talebani Abdul Ghani Baradar. I colloqui attualmente in corso sono iniziati lo scorso anno, ma sono stati interrotti all’inizio di settembre su volontà del presidente americano Donald Trump in seguito a un nel quale sono state uccise diverse persone, tra cui un cittadino americano. L'articolo Afghanistan, portavoce Talebani: “Ripresi negoziati con Usa in Qatar” proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

