Aereo scarica carburante in volo, colpiti bambini (Di giovedì 16 gennaio 2020) Una vicenda che ha davvero dell’incredibile è accaduta nei giorni scorsi a Los Angeles, dove un Boeing 777 della Delta Airlines, diretto a Shanghai, è dovuto tornare indietro ed ha dovuto scaricare il carburante mentre era in volo. Sono state colpite sessanta persone e circa venti bambini. Un evento terribile, che poteva trasformarsi in tragedia, ma che per fortuna non ha riportato gravi danni. I paramedici sono intervenuti subito per aiutare le persone che hanno inalato i fumi del liquido. Secondo le informazioni che sono emerse, sembrerebbe che il pilota, sia partito da Los Angeles e doveva arrivare a Shanghai. Era un viaggio come gli altri. Purtroppo però, pochi minuti dopo il decollo, il suo Aereo ha iniziato a creare dei problemi e proprio per questo è stato costretto a tornare indietro, al suo aeroporto di partenza. Prima dell’atterraggio il pilota, per far diminuire ... Leggi la notizia su bigodino

Aereo scarica Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Aereo scarica