Aereo abbattuto in Iran, giornalista si dimette da tv di stato: “Perdonatemi per avervi mentito” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Gelare Jabbari dopo 13 anni di lavoro come presentatrice della televisione di stato Iraniana ha trovato il coraggio di rassegnare le dimissioni e l’ha fatto con un toccante post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Perdonatemi per avervi mentito per 13 anni. Non tornerò mai più in televisione’. Stanca di fare propaganda per il governo, la giornalista Iraniana Gelare Jabbari dopo 13 anni di lavoro come presentatrice della televisione di stato Iraniana ha trovato il coraggio di rassegnare le dimissioni e l’ha fatto con un toccante post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Perdonatemi per avervi mentito per 13 anni. Non tornerò mai più in televisione”, ha dichiarato Jabbari. Probabilmente, già tempo la donna stava maturando la decisione di troncare quel rapporto di lavoro, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’ammissione delle Forze armate di ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

