Addio a Pietro Migliaccio, il famoso dietologo-nutrizionista della tv (Di giovedì 16 gennaio 2020) Si è spento improvvisamente Pietro Migliaccio, famoso dietologo-nutrizionista volto della televisione. Aveva 60 anni ed è morto a Roma, doveva aveva la sede del suo studio. Ad annunciare il decesso è stata Barbara Palombelli sul suo profilo Facebook. Il professore, nato a Catanzaro il 26 novembre del 1959, aveva legato il suo successo professionale a diversi interventi televisivi, tra cui la sua rubrica a ‘I Fatto Vostri’. Ma non era solamente un volto tv: durante la sua carriera, infatti, ha ricoperto ruoli di primo piano. LEGGI ANCHE > Addio a Claudine Auger, la ‘Bond girl’ al fianco di Sean Connery in ‘Agente 007: Operazione Thunderball’ Pietro Migliaccio è stato autore di molte pubblicazioni sul tema alimentazione e nutrizione, oltre ad aver ricoperto per oltre 25 anni il ruolo di ricercatore dell’Istituto Nazionale della Nutrizione. Il suo impegno principale, soprattutto nel ... Leggi la notizia su giornalettismo

