Addio a Pietro Antonio Migliaccio, il nutrizionista della televisione (Di giovedì 16 gennaio 2020) Pietro Antonio Migliaccio è morto. Il nutrizionista della televisione si è spento all’età di 86 anni dopo un malore. L’annuncio dato dal suo studio. ROMA – Lutto nel mondo della televisione italiana. Pietro Antonio Migliaccio è morto all’età di 86 anni in un ospedale romano dopo un malore avuto nella serata di mercoledì 15 gennaio 2020. L’annuncio del decesso è stato dal suo studio. “La scomparsa del professore Pietro Migliaccio – scrive Barbara Palombelli su Facebook – lascia un vuoto immenso. 50 anni di consuetudini familiari, affetto, amicizia, assistenza professionale e tanti meravigliosi momenti vissuti insieme. Lo ricorderò oggi in tv“. Chi era Pietro Antonio Migliaccio Nato a Catanzaro, Pietro Antonio Migliaccio si è trasferito a Roma per studiare Medicina. Dopo la laurea il professore ha iniziato la sua ... Leggi la notizia su newsmondo

