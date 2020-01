Acerra, la giunta Lettieri: “Cittadinanza onoraria a Liliana Segre” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCon Delibera di giunta comunale n.7 del 15/01/2020, su proposta del Sindaco di Acerra Raffaele Lettieri, la giunta ha deliberato di proporre al Consiglio comunale di conferire la cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre. “Per la sua storia personale – si legge nella motivazione – quale monito per la nostra città e per l’impegno e la testimonianza nel mantenere e promuovere la memoria della Shoah, di cui fu vittima, per sconfiggere l’odio e l’indifferenza che oggi, come allora, minano i diritti umani. La città di Acerra condivide la volontà di Liliana Segre di perseverare nella ricerca di un dialogo ispirato ai principi di libertà, democrazia e rispetto reciproco, impegno che la rende pianamente rappresentativa e rappresentante dei valori storici, presenti e futuri sui quali si fonda la comunità delle persone che costituiscono la città di ... Leggi la notizia su anteprima24

