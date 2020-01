Accademia di Santa Sofia, sabato l’apertura della stagione concertistica (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – sabato 18 gennaio 2020 alle ore 19.30, nella Basilica di San Bartolomeo, con Vivaldiana – “Concerti con molti stromenti”, debutta la nuova stagione concertistica 2020 – 2022 dell’Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia, una delle migliori formazioni musicali del Sud Italia, che unisce altissime professionalità consolidate e brillanti talenti emergenti, tra cui spiccheranno i Violini Solisti Marco Serino, Alina Taslavan, Emanuele Procaccini, Francesco Norelli, Alessia Avagliano, Valentina Del Re e Alessandra Rigliari, e i Violoncelli solisti Gianluca Giganti e Alfredo Pirone. La formazione è anche una delle poche realtà sul territorio nazionale che riesce a mantenere un impegno costante tra la ricerca di sempre nuovi repertori e la continua conquista di nuove fasce di pubblico. Al via dunque la nuova stagione della rassegna di ... Leggi la notizia su anteprima24

