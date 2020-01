Abbiamo provato il nuovo generatore Spotify di playlist per animali domestici (Di giovedì 16 gennaio 2020) (foto: pets.bySpotify.com) Secondo un sondaggio online di Spotify su un campione di 5.000 padroni di animali domestici americani, australiani, inglesi, italiani e spagnoli, il 71% offrirebbe loro momenti di ascolto musicale durante la giornata, il 46% la considera una soluzione per alleviare lo stress (degli animali, s’intende) e addirittura il 69% canterebbe per loro. Sarà per questo – per evitare che cantino? – , che il servizio di streaming ha lanciato la funzione Pet playlists. Disponibile solo come web app, consente di generare liste di canzoni a misura di cani, gatti, iguane, uccelli e criceti, pescando in maniera automatica tra i milioni di brani presenti nel catalogo della piattaforma. Sebbene la musica per animali non sia ancora una scienza esatta, il team di Spotify avrebbe consultato esperti del settore, affinché l’algoritmo sviluppato possa creare playlist in linea con i ... Leggi la notizia su wired

JordanVeretout : Ci abbiamo provato fino al novantesimo e oltre. Non è andata bene. Siamo arrabbiati. Ma non ci arrendiamo.… - jllusi0ns : io e kyungsoo abbiamo subito provato a cercare di uscire e JONGIN WAS NOT EVEN TRYING e quando l’ho guardato sono s… - valerioscarponi : RT @storie_italiane: Simonetta. Trovata morta in un sacco a pelo il 3 agosto. Abbiamo provato a parlare con il figlio #storieitaliane @ele… -