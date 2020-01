A rischio la reunion di Friends per HBO, manca l’accordo economico per riportare il cast in tv (Di giovedì 16 gennaio 2020) L'atteso evento per il lancio di HBO Max che avrebbe dovuto riunire Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer non è più così certo: la reunion di Friends per HBO, progettata per lanciare il debutto della piattaforma e l'arrivo dell'intera serie in streaming è a rischio. L'ostacolo alla sua realizzazione è il vil denaro, come accade quasi sempre in questi casi: il cachet delle star sarebbe troppo alto e la conclusione di un accordo per la realizzazione di uno speciale sui 25 anni della sitcom sembra ancora molto lontana. Secondo Deadline, recenti rumors parlano di trattative in affanno, che si sarebbero "recentemente fermate, con il cast e lo studio di produzione Warner Bros. TV molto distanti riguardo al denaro". Il mancato accordo economico rischia di far saltare l'evento, che era stato annunciato lo scorso anno come una ... Leggi la notizia su optimaitalia

