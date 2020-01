A Montecitorio la dieta continua. Dai 5 Stelle promesse mantenute. Parla il nuovo questore M5S della Camera, D’Uva: “La guerra contro gli sprechi non finisce coi vitalizi” (Di giovedì 16 gennaio 2020) “C’è un preciso dato politico: stiamo rispettando le promesse”. Non ha dubbi il deputato questore M5S della Camera, Francesco D’Uva. E, bilancio di previsione 2020 alla mano, i numeri gli danno ragione. Anche quest’anno, dopo la sforbiciata del 2019, la dieta di Montecitorio continua. E non solo grazie al ricalcolo contributivo degli assegni vitalizi degli ex deputati introdotto a inizio legislatura dalla delibera che porta la firma del presidente della Camera, Roberto Fico. Facciamo due conti: 45,6 milioni accantonati nel 2019 per i vitalizi e altri 46,2 quest’anno, più altri 10 milioni di tagli alla spesa l’anno scorso e altri 2,3 per il 2020. Se la delibera Fico che ricalcola le pensioni degli ex deputati resisterà ai ricorsi, in due anni la sforbiciata tocca i 104,1 milioni di euro. Programma rispettato? “Assolutamente sì. È l’ennesima dimostrazione che i nostri non sono ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

