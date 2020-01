A Detto Fatto chiamata in diretta per Jonathan: “Mi ha tradito con mia cugina, abbiamo un figlio” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nella puntata di Detto Fatto del 16 gennaio 2020, momento choc, per Jonathan! Come sempre si chiacchiera di gossip nel salotto di Rai 2 in compagnia di Bianca Guaccero quando a un certo punto arriva una telefonata. Pare che un ex abbia chiesto di intervenire per dire la sua anche se non si capisce bene se la chiamata sia per Bianca o per Jonathan. Inizia la chiamata e si intuisce che si tratta di una ex fidanzata dell’israeliano. E infatti la ragazza lancia pesanti accuse contro Kashanian. Inizia a dire che è un bugiardo, che è una persona ipocrita, che tanto non ammetterà mai quello che ha Fatto. “Io lo so Bianca che dirà di non conoscere neppure la mia voce” spiega la donna al telefono. La conduttrice le chiede se puà presentarsi ma lei risponde dicendo che per privacy non vuole dire come si chiama. Vuole però raccontare in tv quello che il “bugiardo” le ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

