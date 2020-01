17 gennaio 1999: il gol più bello di Roberto Mancini, il celebre tacco volante al Parma [VIDEO] (Di venerdì 17 gennaio 2020) Era la Lazio di Eriksson, quella che la stagione successiva avrebbe vinto lo scudetto. Una squadra fortissima con campioni del calibro di Nesta, Nedved, Stankovic, Vieri, Mihajlovic e Mancini. Proprio l’attuale ct della Nazionale italiana è il protagonista dell’episodio che vogliamo raccontare oggi. Si giocava Parma-Lazio al Tardini. Due squadre allora ai vertici del calcio italiano. Un giovane Buffon a difesa della porta gialloblù, protetto da Thuram e Fabio Cannavaro. Eppure, la Lazio vincerà 3-1. Marcelo Salas trasforma un calcio di rigore e sblocca le marcature. La reazione parmense arriva con Crespo che timbra il pareggio. Sinisa Mihajlovic va verso la bandierina sulla sinistra per battere un corner. Il serbo pennella sul primo palo e trova Roberto Mancini, che non ci pensa due volte, si avventa sul pallone e dopo una giravolta colpisce al volo di tacco. E’ ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

