10 trucchi per tenere la casa al caldo senza alzare il riscaldamento (Di giovedì 16 gennaio 2020) Vuoi una casa calda senza spendere una fortuna? Si può, sfruttando i 10 trucchetti che ti sveliamo oggi ed evitando che anche la bolletta divenga bollente. Vai al bagno e hai freddo, vai a letto e hai freddo, scendi dal letto e hai freddo… per quanto ancora puoi convivere con tanto gelo? L’inverno ci porta … L'articolo 10 trucchi per tenere la casa al caldo senza alzare il riscaldamento è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi la notizia su chedonna

KayWords : Pare incredibile ma forse mi dovrò persino comprare una bustina per metterci i trucchi. Ma come, non ne centomila?… - anarcanima : Aveva tanti trucchi, ma poca voglia di cambiare preferiva le maschere, per poter sbagliare A forza di usarle convin… - chandra_lady : Idem. E sono un'accumulatrice seriale di libri, trucchi smalti e creme per il corpo. -