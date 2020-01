Zingaretti blinda il Governo Conte. Il nuovo partito può attendere, la priorità è l’Esecutivo. Per il leader dem è una sfida da vincere per il Paese (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il nuovo partito può attendere, la priorità ora è l’Esecutivo con i Cinque Stelle. La due giorni di ritiro del Pd nell’abbazia di San Pastore a Contigliano, in provincia di Rieti, si è conclusa con il rilancio di una nuove fase del Governo Conte bis. In attesa dell’esito delle Regionali in Emilia Romagna e Calabria, e soprattutto della verifica di maggioranza fissata a fine mese, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, detta la linea. “E’ tempo di una nuova fase, dobbiamo attivare tutte le forze in campo, quelle del Governo e quelle della maggioranza, e poi dobbiamo aprire il partito alla società”. Nel discorso conclusivo del conclave dem a Contigliano, il governatore del Lazio ha rivendicato la scelta di far partire con il Movimento 5 Stelle il Conte bis: “Abbiamo salvato l’Italia da una catastrofe economica, sociale e culturale, sono serenamente convinto che abbiamo fatto bene ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

