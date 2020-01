Xiaomi Miui 12 in uscita: novità e cosa cambia rispetto alla 11 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Xiaomi Miui 12 in uscita: novità e cosa cambia rispetto alla 11 Xiaomi Miui 12 uscirà quest’anno: è arrivata la conferma da parte della stessa azienda attraverso i propri siti ufficiali in Cina. Clicca qui per conoscere le ultime sullo smartwatch della Xiaomi. Xiaomi annuncia Miui 12 L’azienda cinese Xiaomi ha annunciato ufficialmente la nuova versione della personalizzazione basata su Android, ovvero Miui 12. Generalmente, questo tipo di notizie vengono diffuse ad inizio anno e così ha agito l’impresa di telefonia. L’aggiornamento, con molta probabilità, sarà possibile scaricarlo nella seconda metà del 2020. Per il momento non sono state scritte le novità che verranno introdotte ma, analizzando l’immagine promozionale con la quale Xiaomi ha diffuso la notizia, probabilmente la nuova versione Miui accoglierà il tema scuro. Si tratta di un tema ... Leggi la notizia su termometropolitico

AndroidNewss : #news Xiaomi Mi 9 SE: patch dicembre 2019 in distribuzione – HDblog - miui_ita : Xiaomi IDMIX è un power bank trivalente con ricarica wireless e funzione di alimentatore da parete… - HDblog : Xiaomi Mi 9 SE: in distribuzione patch di sicurezza dicembre 2019, base MIUI 11 -