Xavi Barcellona, Bartomeu sicuro: «Un giorno allenerà i blaugrana» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Xavi Barcellona, il presidente Bartomeu non ha dubbi sul futuro: «Un giorno sarà l'allenatore blaugrana, è capace e intende il nostro calcio» Prima che arrivasse l'ufficialità di Quique Setién si è fatto per diversi giorni il nome di Xavi per la panchina del Barcellona. Ipotesi che poi non si è tramutata in realtà, ma il presidente Bartomeu non ha dubbi per il futuro. Le sue parole a Sport: «Xavi sarà un giorno l'allenatore del Barcellona, non ho alcun dubbio. È molto capace ed è una persona che intende perfettamente il nostro calcio».

