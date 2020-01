Wanda Nara, sesso prima delle partite: la sua opinione è sorprendente (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La showgirl Wanda Nara ha rivelato dei particolari interessanti sulla sua relazione con il bomber del Paris Saint Germain Mauro Icardi Wanda Nara in posa per uno scatto sensuale (Fonte: Instagram della donna) Wanda Nara è ormai una delle regine della televisione italiana. Dopo Tiki Taka è approdata al Grande Fratello Vip dove ricopre il ruolo di opinionista. Per questo motivo Piero Chiambretti ha pensato bene di ospitarla al suo programma “CR4 La Repubblica delle Donne” in onda su Rete 4, dove l’avvenente donna argentina ha raccontato diversi aspetti del suo percorso e anche della sua vita privata. Ha confessato le sue difficoltà rispetto al ruolo che occupa attualmente, ovvero quello di agente del marito Mauro Icardi. Le critiche soprattutto lo scorso anno all’Inter sono state pesanti, ma nonostante è riuscita ad andare avanti. ... Leggi la notizia su chenews

