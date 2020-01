Wanda Nara bollente: solo l’intimo prima del GF Vip. E la temperatura sale… (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La fantastica Wanda Nara è pronta per fiondarsi nella nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip’, che andrà in onda stasera su Canale 5. La moglie del calciatore Mauro Icardi ha già incantato praticamente tutti, soprattutto nel primo appuntamento del reality show, quando si presentò con un lungo abito di colore nero. Il vestito aveva una scollatura molto evidente e sulle gambe era trasparente. Dunque, sensualità allo stato puro. Spesso delizia i suoi fan con storie o foto pubblicate sul suo profilo Instagram molto provocanti e ‘bollenti’. Venerdì scorso infatti si era immortalata mentre era in sauna con addosso soltanto un intimo colo carne. Il suo lato B era stato apprezzato notevolmente dai fan e la sua perfezione era racchiusa in quella immagine. E poco fa si è nuovamente ripetuta, sfoderando un fisico da urlo. Vediamo cosa ha proposto ai suoi follower. (Continua ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

GrandeFratello : 20 anni di storia, di situazioni incredibili... un viaggio pazzesco che non finisce mai... ?? Benvenuti ad una nuo… - Zootropolis7 : Stasera sulla carta puntata forte del Gf vip, ma poi ti ricordi che sono Wanda Nara e Signorini e ti passa la voglia di guardare #Gfvip - danieleturri4u : @soundofBea Stando un passo indietro significa non intralciare nel suo lavoro.. non fare la primadonna che vuole de… -