Voto ai 18enni per il Senato: l'emendamento approvato in Commissione La Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato l'emendamento alla riforma costituzionale che consentirà ai 18enni di votare per il Senato e ai 25enni di essere eletti Senatori. L'emendamento, presentato dalla maggioranza, abbasserebbe da 25 a 18 anni l'età per votare alle elezioni del Senato, parificandola con quella della Camera. Inoltre consentirebbe inoltre ai 25enni di candidarsi per essere eletti a Palazzo Madama (oggi il limite è 40 anni). La proposta è stata approvata all'unanimità, con la sola astensione di Forza Italia. Il provvedimento aveva avuto l'ok di Montecitorio il 31 luglio scorso con 487 sì, 5 no e 7 astenuti. Ora il testo arriverà in Aula. Voto ai 18enni per il Senato: le reazioni "Si tratta di una riforma epocale", spiega il Senatore Pd ...

