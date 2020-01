Volley, SuperLega 2020: Ravenna batte Sora al tie-break nell’anticipo della 15^ giornata (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ravenna ha sconfitto Sora per 3-2 (25-19; 21-25; 21-25; 25-23; 15-10) nell’anticipo della quindicesima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I romagnoli hanno conquistato due punti fondamentali grazie ai quali sono saliti momentaneamente all’ottavo posto in classifica con una lunghezza di vantaggio su Verona che domani incrocerà Perugia. I padroni di casa non possono però considerarsi pienamente soddisfatti del trionfo al Pala De Andrè perché hanno sofferto molto più del previsto contro il fanalino di coda, fermo a cinque punti e lontano quattro lunghezze da Vibo Valentia e Latina. I laziali sono riusciti addirittura a involarsi sul 2-1 prima che i giallorossi imbastissero la rimonta risolutrice trascinati dall’opposto Sharone Vernon Evans (16 punti) e dagli schiacciatori Daniele Lavia (18) e Oreste Cavuto (15) mentre a Sora non ... Leggi la notizia su oasport

midole3 : RT @pilloledivolley: 15ª RS anticipo: Ravenna si aggiudica al tie break la battaglia con Sora e sale a quota 18 in classifica, laziali a 5.… - OA_Sport : Volley, SuperLega 2020: Ravenna batte Sora al tie-break nell’anticipo della 15^ giornata - pilloledivolley : 15ª RS anticipo: Ravenna si aggiudica al tie break la battaglia con Sora e sale a quota 18 in classifica, laziali a… -