Volley, Francesca Piccinini torna a giocare! Nuova giocatrice di Busto Arsizio, la Divina insegue le Olimpiadi 2020 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Francesca Piccinini torna ufficialmente a giocare! La trattativa con Busto Arsizio è giunta a una conclusione positiva, la schiacciatrice è una Nuova giocatrice delle Farfalle: questa sera il Presidente Giuseppe Pirola lo ha comunicato alla squadra negli spogliatoi del PalaYamamay dopo la netta vittoria contro Firenze come ha riportato La Prealpina, l’annuncio ufficiale arriverà nella giornata di domani. La 41enne aveva annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica nel mese di settembre ma già a novembre aveva ripreso ad allenarsi a Milano col Club Italia, ora torna a giocare in Serie A1 indossando la casacca biancorossa col suo storico numero 12. La toscana rinforzerà la squadra guidata da coach Stefano Lavarini che attualmente occupa il secondo posto in classifica a sei punti dalla capolista Conegliano, si tratta di un innesto importante nel reparto di banda di una ... Leggi la notizia su oasport

